На Кубани закрыли все кинотеатры, досуговые учреждения и спортзалы
С 26 марта прекращена работа всех объектов развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатров, детских центров и досуговых заведений, фудкортов в торговых центрах, проведение экскурсий.
Данное решение принято в связи с постановлением главного санитарного врача Краснодарского края.
Кроме того, запрещается проведение любых спортивных, культурно-досуговых мероприятий и предоставление услуг по курению кальяна в организациях всех форм собственности на территории Кубани.
Нарушение постановления главного санитарного врача Краснодарского края влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством, вплоть до приостановления деятельности через суд на срок до 3 месяцев.
“РВС” узнала, как обстоят дела в Динском районе, выполняются ли краевые указания.
Киноцентр “40 лет Победы” приостановил свою работу еще 25 марта.
Фитнес-клубы, спортивные центры и бассейны тоже закрыли свои двери для посетителей.
Музеи Динского района не проводят экскурсии, работают без посетителей. Сотрудники сейчас подготавливают видеоролики, фоторепортажи по выставкам, а также готовят материалы к 75-летию Победы.
Детские центры района также не работают.
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