На Кубани закрыли все кинотеатры, досуговые учреждения и спортзалы

С 26 марта прекращена работа всех объектов развлечений, физической культуры и спорта, кинотеатров, детских центров и досуговых заведений, фудкортов в торговых центрах, проведение экскурсий.

Данное решение принято в связи с постановлением главного санитарного врача Краснодарского края.

Кроме того, запрещается проведение любых спортивных, культурно-досуговых мероприятий и предоставление услуг по курению кальяна в организациях всех форм собственности на территории Кубани.

Нарушение постановления главного санитарного врача Краснодарского края влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством, вплоть до приостановления деятельности через суд на срок до 3 месяцев.

“РВС” узнала, как обстоят дела в Динском районе, выполняются ли краевые указания.

Киноцентр “40 лет Победы” приостановил свою работу еще 25 марта.

Фитнес-клубы, спортивные центры и бассейны тоже закрыли свои двери для посетителей.

Музеи Динского района не проводят экскурсии, работают без посетителей. Сотрудники сейчас подготавливают видеоролики, фоторепортажи по выставкам, а также готовят материалы к 75-летию Победы.

Детские центры района также не работают.