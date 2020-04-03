На Кубани заработал информпортал по ситуации с коронавирусом

Он запущен горячей линией в связи с большой нагрузкой. Теперь получить ответ на вопрос можно онлайн в режиме реального времени на специальном ресурсе: www.covid-kuban.info

На сайт добавлены ответы на часто задаваемые вопросы. Самые распространенные из них связаны со сроками карантинных мер, ограничением передвижения личного транспорта, финансами и кредитами, образованием, трудовыми отношениями и мерами государственной поддержки жителей Кубани. Список актуальных вопросов будет регулярно обновляться в зависимости от изменения ситуации. Сайт помогают наполнять волонтеры горячей линии.

Также на информационном портале работает система поиска ответов и добавлена возможность задать собственный вопрос в форме для обратной связи. Специалисты онлайн-версии горячей линии ответят на них в течение шести часов.

Здесь можно ознакомиться с последними федеральными и региональными нормативно-правовыми актами, связанными с распространением коронавируса, и следующими за этим ограничительными мерами. Документальная база ежедневно обновляется.

Единая горячая линия оперативного штаба продолжает работать круглосуточно по телефону 8(800)707-07-11.