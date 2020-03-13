Вчера вечером, 12 марта, стало известно, что на Кубани зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом.

За день до этого жители были взволнованы слухом: в Динской обнаружили заражение коронавирусом у мужчины, который якобы прилетел из Германии. Читатели начали интересоваться – так ли это?

В Динской ЦРБ данный факт опровергли. У вернувшегося взяли анализы, которые показали отрицательный результат.

12 марта официально стало известно о первом зараженном. Единственное, что сообщалось - человек прилетел из Италии. В каком именно населенном пункте в Краснодарском крае он проживает, выяснялось.

На следующий день, утром 13 марта, в одном из СМИ со ссылкой на неназванный источник из правоохранительных органов появилась информация о том, что больной - житель Динской.

Однако в Динской ЦРБ этот факт тоже опровергли.

По словам руководства и других региональных средств массовой информации, мужчина проживает в Приморско-Ахтарске.

Сейчас он находится под наблюдением в инфекционной больнице Краснодара.