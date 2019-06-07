На лавочках возле кинотеатра появятся герои из мультфильмов

В рамках летнего трудоустройства школьников киноцентр «40 лет Победы» принял 6 человек. Каждый месяц будут работать по 2 детей.

Директор киноцентра Раиса Колоколова рассказала журналисту «РВС»: «Несмотря на то, что финансирование очень сильно сократилось, мы всегда стараемся помочь школьникам и взять их на летнюю подработку. Дети — наше будущее, мы должны максимально им помогать».

В этом году, как оказалось, одна из школьниц обладает способностями к рисованию.

Знакомьтесь, это Дарья Сивачева, ей 14 лет.

Девочка в этом году окончила школу искусств в станице Динской.

«Когда я пришла к Раисе Сергеевне, то сразу сказала, что хочу принести пользу для общества и создать что-то красивое. А директор киноцентра как раз мечтала, чтобы лавочки на площади были не обыденными и скучными, а красочными. Так и родилась идея нарисовать на них героев из мультфильмов», - рассказывает Даша.

Сейчас школьница трудится над раскраской Компота, Карамельки и Коржика из «Трех котов» и свинки Пеппы из одноименного мультфильма.

Девочка рассказывает, что ее прадедушка был художником, он писал красивые портреты и пейзажи. А сама Даша еще с раннего детства пробовала себя в рисовании: «Помню, когда мы с бабушкой были на пляже, я всегда пыталась нарисовать какую-то картинку на песке».

В 2017 году она одержала победу в краевом конкурсе и была награждена поездкой в лагерь.

Сама девочка очень довольна, что попала на работу именно в киноцентр, ведь здесь она сможет реализовать свой потенциал.