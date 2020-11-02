На лечение больных коронавирусом Кубань получит 213 млн рублей

Такую сумму выделят на закупку лекарств для лечения больных коронавирусом в амбулаторных условиях. Об этом сегодня, 2 ноября, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин 29 октября подписал распоряжение о распределении средств регионам.

По рецепту врача пациенты, которые лечатся на дому под наблюдением медиков, получат бесплатные препараты. Чтобы не допустить неблагоприятного течения болезни и развития осложнений, им назначают комбинированные схемы лечения. На это краю выделено 213 миллионов рублей.

"Сейчас в медучреждениях Кубани есть запас средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов", – уточняет пресс-служба краевой администрации со ссылкой на министерство здравоохранения региона.