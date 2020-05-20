На мальчика из Нововеличковской напали собаки

«На моего ребенка напала свора собак», – такое сообщение в социальных сетях «РВС» написала жительница Нововеличковской.

Журналисту она рассказала подробности.

В тот день, 16 мая, когда это произошло, женщине не с кем было оставить детей, а их у нее трое. Около 15 часов дня мать с 13-летним сыном и двумя дочерьми (9 мес. и 2,7 года) вышла в магазин в центре станицы.

Женщина остановилась на парковке, чтобы достать одной из дочек необходимую вещь, у нее из сумки выпали соски. Когда сын наклонился их поднять, на него накинулись, по словам обратившейся, 7 или 8 бродячих собак.

«Вокруг никого не было. Я начала кричать, они разбежались, но успели укусить за ногу, за бедро. Мы побежали на скорую, откуда нас отправили в Динскую ЦРБ. Сделали ему там укол, все перевязали, назначили курс прививок от бешенства, так как собаки бродячие. Что спровоцировало их нападение, неизвестно, сын никаких резких движений не делал. Предполагаю, они подумали, что им кинули на землю что-то поесть. Одна из собак была выше колена, остальные ниже. Не щенки – взрослые, но мелкие», – пояснила мать.

Она дополнила, что, кроме сына, испугалась и другая дочь, которая все видела, третья, благо, спала в коляске.

Женщина отметила, что не впервые видит, как шайки бездомных собак бегают по Нововеличковской.

На днях собирается писать заявление в полицию. За объяснениями к ней уже приходили из подразделения по делам несовершеннолетних.

В администрации Динского района проблему прокомментировали следующим образом.

Деньги на отлов безнадзорных животных выделяются из краевого бюджета. Пока в район они не поступили. Ориентировочно их ожидают во втором квартале. Однако еще в конце 2019 года глава Динского района Евгений Пергун дал поручение главам сельских поселений заложить в местных бюджетах на 2020 год средства на эти цели, чтобы проблемой можно было заниматься, не дожидаясь, пока поступят средства из края.