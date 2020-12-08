На Новый год Дима загадал музыкальную колонку, чтобы танцевать

11-летний Дмитрий Новиков живет в Динской. У мальчика дизартрия, задержка речевого развития. Это еще один участник новогодней акции «РВС».

Мама Светлана рассказала, что в 4 годика Дима получил инвалидность. Когда был маленький, у него проявлялась сильная агрессия, первое слово сказал в 5 лет. Обучается мальчик в школе, но не с одноклассниками, а индивидуально с учителем, сейчас он в 4 классе. Учеба дается ему тяжело. Предложениями он начал говорить только в 8 лет. Как отметила Светлана, больше всех понимает его она. Дима общительный, но агрессивный, если кто-то его задевает.

Увлечения у ребенка интересные. Он не любит мультики и игрушки, но зато обожает работать в огороде. Физический труд и активный образ жизни – это про него. Дмитрий не усидчивый. Бегать, гулять и играть в мяч – его любимые занятия. Еще он интересуется рабочими инструментами, знает и понимает, чем пользоваться. Сейчас у него есть игрушечные, но уже просит у мамы настоящие.

На вопрос журналиста, кем хочет стать в будущем, ответил, что строителем. Светлана рассказала, что, будучи еще совсем маленьким, он помогал родителям на стройке.

Дима обожает танцевать и слушать музыку, поэтому загадал на Новый год получить в подарок музыкальную колонку от Деда Мороза и Снегурочки.

Если вы хотите сделать подарок мальчику, свяжитесь с редакцией по телефону 8-900-255-22-22.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся к нему в гости и поздравят с Новым годом.

Если хотите поучаствовать в акции, звоните по тому же номеру. Прием заявок заканчивается 15 декабря.

Что нужно знать об акции «Поздравления от "РВС" и Деда Мороза»:

героями акции могут быть только дети-инвалиды или малыши с тяжелыми заболеваниями, ранее не участвовавшие в новогодней акции «РВС» и проживающие на территории Динского района;

лимит средств на подарок – 3 тысячи рублей;

если вы мама или папа ребенка-инвалида, нужно связаться с редакцией по телефону

8 (900) 255-22-22.

Будьте готовы, что вас будут фотографировать и задавать вопросы.