На Новый год Тигран загадал рабочее кресло от Деда Мороза и Снегурочки

Участником традиционной новогодней акции "РВС" в этот раз стал 8-летний Тигран Хроненко. Живет он в Новотитаровской. У него есть два братика: 11-летний Никита и Лев, ему 1 год и 7 месяцев.

Мама Аня рассказала, что с самого начала судьба у Тиграна необычная. Через два года после рождения старшего сына Никиты у супругов Хроненко родилась дочь, но прожила она всего 9 месяцев. У нее был скрытый порок сердца. После похорон дочери Анна узнала, что беременна.

«Для нас это было чудо. Но нам сказали: "Рожать нельзя. Делайте аборт". Это связано с тем, что я выпила гормональное лекарство для прерывания лактации. Моя душа просто протестовала, слово "аборт" даже в мыслях не могла допустить. В 24 недели нам сказали, что ребенок развивается нормально, рожать можно, но пол мы ещё не знали. В 27 недель я пошла на платное УЗИ, где врач меня ошарашила, сказала, что ребенок зеркальный», - вспоминает мама Аня.

Зеркальный – это значит, что внутренние органы расположены наоборот: сердце – справа, печень – слева, желудок – справа и так далее.