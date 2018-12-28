На новогодние праздники вводится режим повышенной готовности

Как сообщили в администрации Динского района, в целях оперативного реагирования на происшествия и чрезвычайные ситуации в период проведения новогодних праздников, на территории района вводится режим повышенной готовности.

Он будет действовать с 09.00 29 декабря 2018 года до 09.00 9 января 2019 года.

В связи с этим главам сельских поселений, руководителям экстренных, оперативных и дорожно-эксплуатационных служб рекомендовано определить комплекс необходимых превентивных мероприятий по недопущению чрезвычайной ситуации и минимизации ущерба, уточнить силы и средства, наличие материальных и финансовых резервов, обеспечить готовность аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных бригад, организовать выполнение мероприятий, направленных на сокращение сроков реагирования на информацию о чрезвычайных ситуациях, своевременного прибытия сил и средств в зону возможных чрезвычайных ситуаций.





В случае возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо звонить в Ситуационный центр муниципального образования Динской район по телефонам: 8(86162)6-12-01, 8(86162)6-12-51 и по единому номеру вызова экстренных оперативных служб – 112 (набор по стационарному и мобильному телефонам).