На пешеходном переходе в Динской водитель сбил женщину

13 января в 17.45 на пересечении улиц Красной и Школьной в Динской произошло ДТП.

Водитель ехал со стороны ул. Калинина в сторону ул. Гоголя. На пешеходном переходе он сбил 50-летнюю женщину.

В результате ДТП пострадал пешеход, у нее закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Госпитализирована в Динскую ЦРБ.

«Уважаемые водители! При проезде пешеходных переходов будьте предельно внимательны и осторожны. Пешеходам необходимо использовать световозвращающие элементы в темное время суток», – напоминает начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району Артур Иванов.