На пешеходном переходе в Новотитаровской сбили семиклассницу

2 декабряоколо 13:30 часов в Новотитаровской водитель, управляя автомобилем «Ниссан», двигался со стороны Коммунальной в сторону Ленина.На перекрестке Октябрьской и Калинина, не выбрав безопасную скорость движения, он наехал на семиклассницу.

Девочка пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате ДТП она получиласотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, госпитализирована в Динскую ЦРБ. Ей назначено амбулаторное лечение.

«Уважаемые водителиводители! Будьте внимательны. Соблюдайте скоростной режим.Пешеходы, переходите дорогу по переходу, перед тем как пересекать проезжую часть, убедитесь в безопасности своих действий!», – обратился начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталийй Криворучко.