На расширенной планерке объяснили, почему важна вакцинация

Сегодня, 25 октября, в районной администрации прошло расширенное планерное совещание под председательством заместителя главы Динского района Юрия Клесова.

Чиновник представил исполняющего обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергея Чикишева.

Заместитель главного врача ЦРБ по поликлинической работе Анастасия Ланских рассказала о ходе вакцинопрофилактики гриппа.

С ноября по март отмечается увеличение количества заболеваний ОРВИ. Проблема в том, что среди заболевших большое количество работников. Из-за болезни они проводят, в среднем, 5 дней в постели, а нетрудоспособными являются 10 дней.

Самый эффективный способ избежать болезни — вакцинация. Если проводить ее массово, то это поможет в целом улучшить ситуацию с заболеванием.

Заместитель главы района Юрий Клесов отметил важность информирования населения Динского района о вакцинации. «Нужно, чтобы как можно больше людей узнали о этой возможности», - сказал чиновник.

Он также предложил вынести этот вопрос на следующую планерку, чтобы выяснить, как проходит эта процедура по всем поселениям, сколько человек прошли вакцинацию, сколько отказались, как обстоит дело с образовательными учреждениями.

Кроме того, рассказали о возможности модернизации систем освещения в поселениях. Эта информация, в первую очередь была для глав администраций, так как именно они могут решить, стоит ли заключить договор с данной компанией.

Также представитель одной из фирм рассказала об основах личного финансового планирования, о том, что помимо пенсии от государства, можно копить также и на другие выплаты от компаний, специализирующихся на страховании жизни.