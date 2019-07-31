На сайте ГИБДД появилась карта со всеми дорожными камерами в России

ГИБДД на своем официальном сайте открыла новый раздел, в котором отображены все дорожные камеры фиксации нарушений ПДД в России. В данный момент он находится в разработке и информация дополняется.

Чтобы попасть в данный раздел, необходимо перейти с главной страницы сайта в раздел «Комплексы фотовидеофиксации на дорогах» и выбрать субъект России, а затем на интерактивной карте найти интересующую область.

Ранее вице-премьер РФ Максим Акимов заявлял, что камеры должны устанавливаться только в местах с высокой частотой ДТП. Чиновник предложил запретить взимать штрафы с водителей на основании данных, поступивших со скрытых камер.

26 июня на заседании Госсовета Владимир Путин заявлял, что цель камер — снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Президент считает, что камеры прятать нельзя.