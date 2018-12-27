Пономарев через адвоката написал заявление по собственному желанию

Пономарев через адвоката написал заявление по собственному желанию

Пономарев через адвоката написал заявление по собственному желанию

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55 минут назад Глава Динского районаДинской районНовости Динского районаОтставка Сергея ПономареваСергей ПономаревСовет Депутатов

Сейчас в администрации проходит 53-я сессия, на которой будет принят бюджет района на 2019 год.

Всего будут рассмотрены 16 вопросов. В них включен и вопрос отставки Сергея Пономарева. 

Он написал заявление по собственному желанию 25 декабря и передал его в Совет депутатов Динского района через адвоката. Регистрацию оно прошло вчера, 26 декабря.

Заявление содержит следующий текст:

«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Устава МО Динской район прошу принять мою отставку по собственному желанию и досрочно прекратить мои полномочия».

Во время голосования 18 человек проголосовали «за», один человек «против».

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