Пономарев через адвоката написал заявление по собственному желанию
Сейчас в администрации проходит 53-я сессия, на которой будет принят бюджет района на 2019 год.
Всего будут рассмотрены 16 вопросов. В них включен и вопрос отставки Сергея Пономарева.
Он написал заявление по собственному желанию 25 декабря и передал его в Совет депутатов Динского района через адвоката. Регистрацию оно прошло вчера, 26 декабря.
Заявление содержит следующий текст:
«В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 32 Устава МО Динской район прошу принять мою отставку по собственному желанию и досрочно прекратить мои полномочия».
Во время голосования 18 человек проголосовали «за», один человек «против».
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