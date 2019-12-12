На сессии в первом чтении приняли районный бюджет на 2020 год

11 декабря состоялась 67-я сессия Совета депутатов Динского района.

На ней внесли изменения в районный бюджет на 2019 год, а также в первом чтении приняли бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.

Прогнозируемый объем доходов районного бюджета:

на 2020 год — 2481526,8 тыс. рублей;

на 2021 год — 2435934,3 тыс. рублей;

на 2022 год — 2423981,0 тыс. рублей.

Общий объем расходов районного бюджета:

на 2020 год в сумме 2546526,8 тыс. рублей;

на 2021 год — 2426447,2 тыс. рублей;

на 2022 год — 2409750,4 тыс. рублей.

Условно утвержденные расходы:

на 2021 год в сумме 23200,0 тыс. рублей;

на 2022 год — 47400,0 тыс. рублей.

Верхний предел муниципального внутреннего долга Динского района:

по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 176417,7 тыс. рублей;

на 1 января 2022 года в сумме 166930,6 тыс. рублей;

на 1 января 2023 года в сумме 152700,0 тыс. рублей.

Дефицит (профицит) районного бюджета:

на 2020 год дефицит в сумме 65000,0 тыс. рублей;

на 2021 год профицит в сумме 9487,1 тыс. рублей;

на 2022 год профицит в сумме 14230,6 тыс. рублей.

Второе чтение бюджета пройдет 25 декабря.

Чиновники установили на 2020 год размер платы за предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории Динского района:

за предоставление копии одного документа - 100 рублей;

за предоставление сведений (материалов), содержащихся в одном разделе государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - 1000 рублей.

Кроме того на сессии утвердили кандидатуры членов Общественной палаты Динского района, созданной в октябре этого года. Теперь им предстоит сформировать ее полный состав.

Чиновники поддержали протест прокурора Динского района об утверждении Генплана Динского, Красносельского и Старомышастовского сельских поселений.

Также были назначены публичные слушания по проекту решения районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Динской район».