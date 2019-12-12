На сессии в первом чтении приняли районный бюджет на 2020 год
11 декабря состоялась 67-я сессия Совета депутатов Динского района.
На ней внесли изменения в районный бюджет на 2019 год, а также в первом чтении приняли бюджет на 2020 и плановый период 2021-2022 годов.
Прогнозируемый объем доходов районного бюджета:
на 2020 год — 2481526,8 тыс. рублей;
на 2021 год — 2435934,3 тыс. рублей;
на 2022 год — 2423981,0 тыс. рублей.
Общий объем расходов районного бюджета:
на 2020 год в сумме 2546526,8 тыс. рублей;
на 2021 год — 2426447,2 тыс. рублей;
на 2022 год — 2409750,4 тыс. рублей.
Условно утвержденные расходы:
на 2021 год в сумме 23200,0 тыс. рублей;
на 2022 год — 47400,0 тыс. рублей.
Верхний предел муниципального внутреннего долга Динского района:
по состоянию на 1 января 2021 года в сумме 176417,7 тыс. рублей;
на 1 января 2022 года в сумме 166930,6 тыс. рублей;
на 1 января 2023 года в сумме 152700,0 тыс. рублей.
Дефицит (профицит) районного бюджета:
на 2020 год дефицит в сумме 65000,0 тыс. рублей;
на 2021 год профицит в сумме 9487,1 тыс. рублей;
на 2022 год профицит в сумме 14230,6 тыс. рублей.
Второе чтение бюджета пройдет 25 декабря.
Чиновники установили на 2020 год размер платы за предоставление сведений, документов и материалов, содержащихся в государственной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории Динского района:
за предоставление копии одного документа - 100 рублей;
за предоставление сведений (материалов), содержащихся в одном разделе государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - 1000 рублей.
Кроме того на сессии утвердили кандидатуры членов Общественной палаты Динского района, созданной в октябре этого года. Теперь им предстоит сформировать ее полный состав.
Чиновники поддержали протест прокурора Динского района об утверждении Генплана Динского, Красносельского и Старомышастовского сельских поселений.
Также были назначены публичные слушания по проекту решения районного Совета депутатов «О внесении изменений в Устав муниципального образования Динской район».
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