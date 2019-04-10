На территории Динского района проводится операция

Сотрудниками полиции в период с 3 по 12 апреля 2019 года на территории Динского района проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Контрафакт», направленное на выявление и пресечение фактов изготовления и оборота контрафактной, фальсифицированной и незаконно ввезенной на территорию России продукции.

Также проводятся мероприятия, направленные на пресечение продажи так называемых «пиратских дисков», то есть аудио- и видеопродукции, выпущенной с нарушением авторских прав.

Виды контрафакта

Употребление товарного знака или фирменного наименования, практически идентичного с обозначением одной из популярных марок. Этот вид контрафакта предполагает изменение в названии 1-2 букв (например, вместо Adidas пишут Abibas), из-за незнания или невнимательности и приобретают продукт, полагая, что это оригинал.



Копирование чужого логотипа без внесения в него внешних изменений. В такой форме контрафакт встречается довольно часто.



«Пиратство» - распространение и продажа копий художественных, музыкальных, литературных произведений без согласия правообладателя. К этому списку относится безвозмездный контрафакт – распространение в сети Интернет таких произведений.



Использование изобретений и любых разработок, права на которые имеют другие лица.

Лица, допускающие правонарушения в данной сфере, несут как административную ответственность по ст. 7.12 КоАП РФ "Нарушение авторских и смежных прав, изобретательских и патентных прав" и ст. 14.10 КоАП РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)", так и уголовную ответственность по ст. 146 УК РФ "Нарушение авторских и смежных прав", ст. 147 УК РФ "Нарушение изобретательских и патентных прав", ст. 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг)".

Также предусмотрена гражданско-правовая ответственность за изготовление и реализацию контрафактной продукции. После решения суда контрафактная продукция, установленная должным образом, изымается и уничтожается. Распространитель контрафакта по выбору правообладателя должен возместить убытки либо выплатить компенсацию в указанной в судовом иске сумме.

Помимо этого, за нарушение исключительных авторских и смежных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на производства индивидуализации юридическое лицо может быть ликвидировано, а индивидуальное предпринимательство – прекращено (статья 1253 ГК РФ).