На улицах Динского района нашли двоих без признаков жизни

В пятницу, 15 марта 2019 года, в поселке Южном на улице Новой был обнаружен труп неустановленного мужчины без признаков насильственной смерти.

Как рассказал старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Павел Чабровских, сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза для установления причины кончины.

Личность умершего устанавливается.





В субботу, 16 марта 2019 года, на обочине автодороги М-4 «Дон» в Динском районе (на границе с Выселковским районом) был обнаружен труп мужчины без признаков насильственной смерти.

"Как и в предыдущем случае, проводится судебно-медицинская экспертиза. Личность умершего устанавливается", - прокомментировал старший следователь следственного отдела по Динскому району СУ СК РФ по Краснодарскому краю Павел Чабровских.