На улице Октябрьской в Динской грядут серьезные изменения

Многие жители станицы Динской говорят о том, что улица Октябрьская очень нуждается в тротуарах и освещении. «Дорогу сделали хорошую. Ехать можно быстрее, а вот пешеходам приходится идти по проезжей части. В темное время суток водителю людей легко попросту не заметить, особенно, если они еще и в темной одежде. Это очень опасно», - говорят люди.

Администрация Динского сельского поселения подготовила проектно-сметную документацию на установку уличного освещения и благоустройство тротуара по улице Октябрьской. Уже подана заявка в Министерство транспорта Краснодарского края.

В случае ее одобрения, работы будут производиться в первом полугодии 2020 года.

Как рассказали журналисту в администрации, чиновники принимают все необходимые меры для ускорения этого процесса.

Кроме того, на Октябрьской снизят скоростной режим для транспорта. Нельзя будет разгоняться более 40 км/час. Также установят дополнительные знаки «Движение грузового транспорта запрещено». В районе поликлиники скорость ограничат до 20 км/час (и по ул. Кирпичной, и по ул. Октябрьской).

«Благоустройство улицы Октябрьской - это одна из приоритетных задач на начало 2020 года», - сообщил журналисту глава Динского сельского поселения Виталий Литвинов.

Как уже писала "РВС", в начале ноября эта улица стала главной.