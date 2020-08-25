На Утрише в Анапе второй день полыхает пожар

Под Анапой полыхает пожар. Настоящее бедствие настигло знаменитый заповедник Большой Утриш. Объявлена чрезвычайная ситуация.

Около тысячи туристов эвакуировали, они жили в палатках в лесу и на пляжах.

Вблизи опасной территории дежурят машины скорой помощи. В тушении пожара задействованы более 200 человек, 21 единица техники, в том числе два вертолета и четыре катера. Пожарным помогают добровольцы.

По факту возгорания в поселке Большой Утриш правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к возгоранию.

На данный момент на Утрише огнем пройдено более 100 га. Сейчас заповедник активно тушат с воздуха.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение лично осмотреть место тушения.



Он проведет на месте заседание оперштаба, оценит ущерб, а также пообщается с представителями МЧС.



Как сообщает краевая администрация, сейчас в 12 муниципалитетах края, в том числе на Черноморском побережье, установлен самый высокий, пятый класс пожароопасности. Действуют четыре загорания лесной подстилки, три из них локализованы. Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Анапе, общая площадь – около 107 гектаров. Для ликвидации пожара в Анапе привлекается 4 воздушных судна МЧС.

Утриш – это удивительный уголок природы, который знаменит уникальным можжевелово-фисташковым редколесьем. В заповеднике произрастают 107 видов деревьев и кустарников, более половины занесены в Красную книгу. В лесах Большого Утриша есть деревья, возраст которых достигает 1000 лет.