На Утрише в Анапе второй день полыхает пожар

На Утрише в Анапе второй день полыхает пожар

На Утрише в Анапе второй день полыхает пожар

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3 часа назад АнапаБольшой УтришГазета РВСДинской районНовости Динского районаПожар на Большом Утрише

Под Анапой полыхает пожар. Настоящее бедствие настигло знаменитый заповедник Большой Утриш. Объявлена чрезвычайная ситуация.

Около тысячи туристов эвакуировали, они жили в палатках в лесу и на пляжах.

Вблизи опасной территории дежурят машины скорой помощи. В тушении пожара задействованы более 200 человек, 21 единица техники, в том числе два вертолета и четыре катера. Пожарным помогают добровольцы.

По факту возгорания в поселке Большой Утриш правоохранители возбудили уголовное дело по части 2 статьи 261 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений». Устанавливаются все обстоятельства и лица, причастные к возгоранию.

На данный момент на Утрише огнем пройдено более 100 га. Сейчас заповедник активно тушат с воздуха.

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев принял решение лично осмотреть место тушения.

Он проведет на месте заседание оперштаба, оценит ущерб, а также пообщается с представителями МЧС. 

Как сообщает краевая администрация, сейчас в 12 муниципалитетах края, в том числе на Черноморском побережье, установлен самый высокий, пятый класс пожароопасности. Действуют четыре загорания лесной подстилки, три из них локализованы. Наиболее сложная ситуация по-прежнему в Анапе, общая площадь – около 107 гектаров. Для ликвидации пожара в Анапе привлекается 4 воздушных судна МЧС.

Утриш – это удивительный уголок природы, который знаменит уникальным можжевелово-фисташковым редколесьем. В заповеднике произрастают 107 видов деревьев и кустарников, более половины занесены в Красную книгу. В лесах Большого Утриша есть деревья, возраст которых достигает 1000 лет.

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