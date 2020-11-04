На всероссийском конкурсе одна из победительниц - динчанка

В "Артеке" прошел финал всероссийского конкурса школьников «Большая перемена». Более тысячи старшеклассников со всей страны приняли участие.

Десятиклассница из Динской Антонина Буторина стала победительницей – одной из 1200 финалистов и одной из 600 победителей, самых креативных и любознательных в России. Она получила приз – 200000 рублей, 5 баллов в портфолио для поступления в вуз, путевку в "Артек" на полную смену, а также отдельные призы от партнеров конкурса. Антонина участвовала в массе мероприятий, встречалась с известными людьми. Сам Владимир Путин поздравил всех участников с их большим успехом.

За динчанку держали кулачки ее наставник – учитель АОУСОШ № 4 Светлана Харченко, педагоги, друзья и, конечно, родные. Антонина вышла в полуфинал, являясь ученицей школы №4, с этой осени она учится в школе №2 станицы Динской.