На Юге России набирает обороты конкурс «Лидеры Кубани»

По инициативе губернатора Краснодарского края при поддержке полномочного представителя президента РФ в ЮФО проводится окружной конкурс управленцев.

Конкурс состоит из нескольких этапов – регистрация, отбор, полуфинал, финал и награждение победителей проекта.

В процессе проекта участники приобретут:

персональную программу профессионального развития (специальные предложения для лауреатов и победителей проекта);

стажировку в топовых компаниях края;

авторитетного наставника;

оценку знаний и компетенций;

знакомство с ведущими управленцами Юга России;

приглашение в кадровый резерв (победители смогут получить приглашение для участия в программе подготовки резерва управленческих кадров Краснодарского края);

возможность стать частью большой команды (партнерская поддержка лидерского сообщества управленцев);

участие в реализации проектов в сфере государственного и муниципального управления;

поддержка в реализации собственных социально-значимых проектов.

Условия, на которых проводится конкурс:

наличие гражданства Российской Федерации;

отсутствие неснятой или непогашенной судимости;

высшее образование и опыт управления не менее двух лет для участников в возрасте от 31 года до 55 лет включительно;

высшее образование и опыт работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года для участников в возрасте до 30 лет включительно;

проживание или осуществление профессиональной деятельности на территории Южного федерального округа.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, успейте пройти регистрацию до 30 сентября на сайте: лидерыкубани.рф