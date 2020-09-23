На Юге России набирает обороты конкурс «Лидеры Кубани»

На Юге России набирает обороты конкурс «Лидеры Кубани»

На Юге России набирает обороты конкурс «Лидеры Кубани»

  46
6 часов назад Газета РВСДинской районЛидеры кубаниНовости Динского района

По инициативе губернатора Краснодарского края при поддержке полномочного представителя президента РФ в ЮФО проводится окружной конкурс управленцев.

Конкурс состоит из нескольких этапов  – регистрация, отбор, полуфинал, финал и награждение победителей проекта.

В процессе проекта участники приобретут:

  • персональную программу профессионального развития (специальные предложения для лауреатов и победителей проекта);
  • стажировку в топовых компаниях края;
  • авторитетного наставника;
  • оценку знаний и компетенций;
  • знакомство с ведущими управленцами Юга России;
  • приглашение в кадровый резерв (победители смогут получить приглашение для участия в программе подготовки резерва управленческих кадров Краснодарского края);
  • возможность стать частью большой команды (партнерская поддержка лидерского сообщества управленцев);
  • участие в реализации проектов в сфере государственного и муниципального управления;
  • поддержка в реализации собственных социально-значимых проектов.

Условия, на которых проводится конкурс:

  • наличие гражданства Российской Федерации;
  • отсутствие неснятой или непогашенной судимости;
  • высшее образование и опыт управления не менее двух лет для участников в возрасте от 31 года до 55 лет включительно;
  • высшее образование и опыт работы по специальности, направлению подготовки не менее одного года для участников в возрасте до 30 лет включительно;
  • проживание или осуществление профессиональной деятельности на территории Южного федерального округа.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, успейте пройти регистрацию до 30 сентября на сайте: лидерыкубани.рф

Комментарии