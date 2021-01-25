В Новотитаровской на женщину напал грабитель. Она ищет свои документы

24 января в станице Новотитаровской на женщину напал грабитель с электрошокером.

"Утром мама вышла на работу в 5.50. Было еще темно. На Заречной улице набросился мужчина с электрошокером. Через дубленку электрошокер не сработал. Он повалил на землю. Забрал сумку. А там все документы, включая паспорт, банковские карточки, телефон Samsung А 10. Денег в сумке было немного, а вот документы и карты теперь долго придется восстанавливать", – рассказал сын пострадавшей, обратившийся к нам.

Нападавший был одет в черное, на лице была маска с прорезями для глаз. Заявление в полицию написано. В ОМВД России по Динскому району это подтвердили, добавили, что сейчас проводится проверка.

Родственники пострадавшей обратились к нам с просьбой опубликовать объявление о поиске документов и банковской карты на имя Ворониной Татьяны Васильевны.

Если кто-то найдет, просьба звонить: 8(988)48-91-249.