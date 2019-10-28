Началась реконструкция улицы Красной в станице Динской

Сегодня, 28 октября, по улице Красной в станице Динской началась долгожданная реконструкция.

В этом году она коснется тротуара. Новые пешеходные дорожки планируется обустроить по обеим сторонам улицы от пересечения с Гоголя до Садовой. С сегодняшнего дня ведется демонтаж старой плитки.

⠀Заместитель главы района Юрий Клесов рассказал нам, что старая плитка поступит на ответственное хранение в Динское сельское поселение для дальнейшего благоустройства территории. Будет уложена новая плитка: сухопрессованная, цветная. Красную будут ремонтировать в два этапа: контракт переходящий на следующий год. Выработана концепция, предусмотрено все вплоть до озеленения.