Начальник ОГИБДД по Динском району обратился к жителям

Уважаемые участники дорожного движения!

Необходимо помнить, что только соблюдение правил дорожного движения способно предотвратить дорожно-транспортные происшествия. Следует быть предельно внимательным и осторожным.

​Напомню, пешеходы являются участниками дорожного движения, передвигающимися пешим образом, а также на средствах индивидуальной мобильности (самокаты, гироскутеры, сигвеи, роликовые коньки и др.).

Пешеходы, переходите проезжую часть только по пешеходным переходам, убедившись в собственной безопасности, а в темное время суток используйте световозвращающие элементы.

Водителям следует соблюдать скоростной режим, использовать ремни безопасности, а при перевозке несовершеннолетних детей – детские удерживающие устройства, способные снизить риск получения серьезных травм при дорожно-транспортном происшествии, исключить управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Также обращаем внимание на грамотные действия водителей в случае дорожно-транспортного происшествия:

при ДТП водитель, причастный к нему, обязан немедленно остановить (не трогать с места) транспортное средство, включить аварийную сигнализацию, выставить знак аварийной остановки в соответствии с требованиями пункта 7.2 правил, не перемещать предметы, имеющие отношение к происшествию. При нахождении на проезжей части водитель обязан соблюдать меры предосторожности.

В случае, если в ДТП ранены люди, водитель обязан:

принять меры для оказания первой помощи пострадавшим;

вызвать скорую медицинскую помощь и позвонить в дежурную часть МВД;

в экстренных случаях отправить пострадавших на попутном, а если это невозможно, доставить на своем транспортном средстве в ближайшую больницу или медпункт, при этом сообщить свою фамилию, регистрационный знак транспортного средства (с предъявлением подтверждающих документов) и вернуться к месту происшествия;

освободить проезжую часть, если движение других транспортных средств невозможно, предварительно зафиксировав при помощи фотосъемки или видеозаписи положение транспортных средств по отношению друг к другу и объектам дорожной инфраструктуры, следы и предметы, относящиеся к происшествию;

записать фамилии и адреса очевидцев ДТП и ожидать прибытия сотрудников полиции.

Начальник ОГИБДД отдела МВД России по Динскому району подполковник полиции Артур Иванов