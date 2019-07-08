Начинается благоустройство сквера в Новотитаровской

Начинается благоустройство сквера по Ейскому шоссе в Новотитаровской. За эту общественную территорию 18 марта прошлого года станичники отдали свои голоса на выборах.

«По проекту предполагается построить здесь пешеходные и беговые дорожки, установить скамейки для отдыха станичников. В дальнейшем сквер озеленят – высадят молодые деревья, кустарники и цветы», - сообщает глава Динского района Евгений Пергун в своем аккаунте «Инстаграм».

Напомним, в Новотитаровском поселении жители выбирали из 2 территории: сквер вдоль Ейского шоссе и территории на пересечении улиц Октябрьской и Коммунаров.



