Налоговая служба возобновляет работу

С 19 октября 2020 года МИФНС № 14 по Краснодарскому краю возобновляет работу с налогоплательщиками – физическими лицами по вопросам имущественных налогов.

Будут работать 4 окна:

• 1 окно – уточнение данных по исчислению (начислению) имущественных налогов;

• 2 окна – по распечатыванию квитанций по имущественным налогам;

• 1 окно – представители отдела учета налогоплательщиков.

Важно: обязательно быть в маске! Работа окон будет регулироваться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора (количество человек, социальная дистанция, обработка рук).

В МИФНС №14 по Краснодарскому краю напомнили, что срок уплаты имущественных налогов и НДФЛ

по итогам 2019 года – до 1 декабря 2020 года.





О налоговых уведомлениях

Граждане уже начали получать уведомления на уплату налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов, а также налога на доходы физических лиц за 2019 год.



В общем порядке уведомление направляется по почте заказным письмом. Тем, кто получил доступ к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» бумажные уведомления на уплату личных налогов не направляются.

Если же вы хотите получать налоговые уведомления на бумажном носителе, следует представить письменное уведомление об этом в налоговый орган лично (через представителя) или по почте, либо в электронной форме через свой «Личный кабинет».

Граждане, которые не хотят ждать почтовой рассылки налоговых уведомлений или размещения уведомления в витрине «Личного кабинета», могут лично или через уполномоченного представителя обратиться с заявлением о получении налогового уведомления в любую налоговую инспекцию.

Не получат сводные налоговые уведомления граждане, обязательства которых по всем трем налогам составляют меньше 100 рублей, а также те, у которых за счет льгот и вычетов исчисленная сумма налогов может равняться нулю.

С 2019 года изменилась форма налогового уведомления – в нем указаны штрих-код, QR-код и УИН для быстрой оплаты налогов через банковские терминалы и мобильные приложения.

Ранее в уведомлении указывались все объекты имущества налогоплательщика, теперь в нем будет только то имущество, по которому исчислен налог.

Например, если гражданин использует налоговую льготу, которая освобождает его от уплаты налога, или у физического лица есть переплата, полностью покрывающая сумму налога, то объекта имущества в уведомлении не будет.

Важно помнить, что, если до 1 ноября вы не получили уведомление ни одним из вышеназванных способов, необходимо обратиться за ним в любую налоговую инспекцию или МФЦ, либо направить информацию через «Личный кабинет налогоплательщика».

На территории Российской Федерации установлен единый срок уплаты налогов физическими лицами - это 1 декабря года, следующего за истекшим периодом. Таким образом, имущественные налоги за 2019 год нужно уплатить не позднее 1 декабря 2020 года.





Предпенсионерам

“Обращаем внимание, что налогоплательщики предпенсионного возраста, начиная с расчета имущественных налогов за 2019 год, отнесены к льготной категории граждан. Льготы таким налогоплательщикам были предоставлены в беззаявительном порядке и учтены в сводных налоговых уведомлениях, поступающих в адрес собственников”, - отметили в ведомстве.

Лица предпенсионного возраста полностью освобождаются от уплаты налога на имущество по одному объекту налогообложения определенного вида, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого в предпринимательской деятельности. Например, жилой дом, квартира, гараж, машино-место, садовый домик.

Предпенсионеры также имеют право на вычет по земельному налогу, освобождающий от налогообложения шесть соток по одному земельному участку.

В соответствии с Законом* мужчины, достигшие 60 лет и женщины, достигшие 55, платят 50% от ставки налога за один из зарегистрированных за владельцем легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно.

Льготы по уплате имущественных налогов предоставляются налогоплательщикам в беззаявительном порядке: если налогоплательщик не направил в налоговый орган заявление о предоставлении льготы или не сообщил об отказе от ее применения, то льгота ему предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в порядке межведомственного обмена в соответствии с федеральными законами.

Информацию о льготах, действующих на территории Краснодарского края, можно получить с помощью сервиса «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам».

Владельцы недвижимости или транспортных средств, которые никогда не получали налоговые уведомления и не заявляли налоговые льготы в отношении налогооблагаемого имущества, обязаны сообщать о наличии у них данных объектов в любой налоговый орган (форма сообщения утверждена приказом ФНС России от 26.11.2014 № ММВ-7-11/598@).

Жители Динского района при отсутствии налогового уведомления могут обратиться - в отдел камеральных проверок №2 (имущественные налоги физических лиц) по следующим телефонам:

8(86135)5-25-58, 8(86135)5-09-05, 8(86135)5-08-97, 8(86135)5-07-99, 8 (918) 347-82-27

- в ТОРМ по Динскому району по адресу: ст.Динская, ул. Гоголя, 108, телефон (86162)6-15-15, а также в любой налоговый орган,

- оставить заявление в боксе для входящей корреспонденции на входе в ТОРМ по Динскому району,

- обратиться в контакт-центр ФНС России по телефону 8 (800) 222-22-22 (звонок бесплатный).





*Закон Краснодарского края от 26.11.2003 №639-КЗ «О транспортном налоге на территории Краснодарского края»

