Нападение на семью сотрудника Росгвардии произошло в Динской

Нападение на семью сотрудника Росгвардии произошло в Динской

Нападение на семью сотрудника Росгвардии произошло в Динской

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3 часа назад ГрабителиДинскаяДинской районНападениеНапали на семьюНовости Динского районаПреступление в ДинскойПреступникиРосгвардия

В Интернете появилась информация о том, что 30 декабря 2018 года в райцентре совершено нападение на заместителя начальника тыла Росгвардии и его жену.

Неизвестные в масках ворвались в дом в тот момент, когда хозяева были в бане. Трое нападавших связали мужа и жену скотчем, били и пытали электрошокером. Забрав 200 тысяч рублей и драгоценности на 500 тысяч рублей.

По данному факту журналисты  «РВС» направили запрос в отдел МВД по Динскому району.

Комментарии

Любава
Любава 2 часа назад

Интересно, у нас уже декабрь 2019 год ))))

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-1
Баян Ширянов
Баян Ширянов 1 час назад

Отняли у сироток карманные деньги...

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