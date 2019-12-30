«Направление есть, а свободных кроватей в стационаре якобы нет»

Жительница села Первореченского не может понять: почему при наличии свободных кроватей в стационаре им говорят ожидать капельниц практически месяц.

«Мой 54-летний отец недавно упал с машины, 16 декабря мы поехали к неврологу в Динскую, он выписал направление на капельницы, приехали из Динской, пошли в нашу поликлинику (село Первореченское) с направлением, а нам говорят: «Записывайтесь на конец января». Смотрим, кровати свободные есть, спросили в чем дело, а нам ответили, что это кровати для специальных пациентов, то есть платные, и якобы мы можем сейчас прокапаться, но платно. Как так? Мы объяснили, что лечение необходимо сейчас, чтобы остановить рост грыжи, тем более есть направление, но нам вновь повторили дату — конец января!», - в недоумении рассказывает женщина.

Мы обратились к исполняющему обязанности главного врача Динской ЦРБ Сергею Чикишеву, чтобы он прокомментировал ситуацию.

«В амбулатории села Первореченского функционируют дневной стационар: терапевтический — 5 коек. Длительность ожидания плановой госпитализации не превышает 14 дней (по программе Государственных гарантий)», - коротко ответил главный врач.

Таким образом не совсем понятно на каком основании пациенту, который по его словам, обратился в середине декабря сказали записываться на конец января.



