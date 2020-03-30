Нарушения на мусорном полигоне. Что выявила прокуратура?

В конце февраля 2020 года прокуратура провела проверку динского мусорного полигона.

Как рассказали “РВС” в ведомстве, инициаторами стали участники инициативной группы Динского района, которые обратились с заявлением.

Проверка выявила, что регоператор осуществлял накопление отходов в пункте перегрузки, организованном на закрытом мусорном полигоне в станице Динской, без обеспечения безопасных для окружающей среды условий, предусмотренных СанПиНом*.

В документе указано, что поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т. д.), кроме того, она должна иметь искусственное водонепроницаемое и химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, керамическая плитка и др.).

Но эти нормы были нарушены, и во время ветра легкий мусор разлетался в разные стороны.

“В результате проверки прокуратура Динского района вынесла представление руководителю АО «Мусороуборочная компания» по устранению выявленных нарушений. Кроме того, материалы переданы в Южное межрегиональное управление Росприроднадзора для привлечения должностных лиц к административной ответственности за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами”, – рассказала журналисту “РВС” старший помощник прокурора Екатерина Зименко.

В АО “Мусороуборочная компания” прокомментировали ситуацию: “На представление прокуратуры Динского района и в целях устранения выявленных нарушений АО “Мусороуборочная компания”, согласно СанПиН, обустроило приемную площадку размером 20х20 из материала тарпаулина для укрывания и защиты отходов от воздействия атмосферных осадков и ветров.

Согласно действующей территориальной схеме потоков по обращению с отходами ТКО, утвержденной приказом**, на данном земельном участке запланировано проектирование и строительство МПП с предварительной сортировкой ТКО, строительство мусороперерабатывающего завода мощностью 100 000 тонн в год”.

*п. 3.7 СанПиН «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

**Приказом Министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Краснодарского края от 16 января 2020 года № 19 “Об утверждении территориальной схемы обращения с отходами на территории Краснодарского края”.