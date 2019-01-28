Наши земляки на реконструкции битвы Великой Отечественной

В реконструкции, посвященной 76-й годовщине освобождения станицы Курганной (ныне город Курганинск) от немецко-фашистких захватчиков, приняли участие наши земляки - военно-историческая общественная организация «Гвардия» (руководитель Степан Миракян) и военно-исторический клуб "Гвардеец" (руководитель Денис Мамаев), которые были награждены благодарностями.

Всего было представлено более 10 клубов Краснодарского края и Адыгеи.

Зрители приехали из самых разных уголков Кубани.

После завершения реконструкции участников и гостей угостили армейской кашей и сталинскими 100 граммами.

Мероприятие проходило в городе Курганинске 27 января 2019 года.