Настенька ждет от Деда Мороза развивающую игрушку

Полуторагодовалая Настя Куликова не такая, как все. С рождения девочка не слышит, имеет проблемы со зрением, у нее паралич лицевого нерва. С пеленок обследования стали неотъемлемой частью ее жизни. Сейчас Настеньку готовят к поездке в Москву, где ей проведут операцию, после которой она сможет слышать. Зрение и лицевой нерв тоже нужно лечить. Девочка до сих пор не ходит.

Весной в семье случилось несчастье и Настя осталась без родителей. Сейчас ее воспитанием занимается бабушка.

Девочка проявляет интерес к кнопкам. Любит играть с клавиатурой от компьютера, телефоном, пианино. Еще ей очень нравятся яркие книжки. Как и многие дети, Настя все пытается попробовать на вкус.

В подарок от Деда Мороза девочка ждет развивающую игрушку.

Если вы хотите сделать подарок к Новому году для Насти, свяжитесь с редакцией «РВС» по телефону 8-989-83-80-605.

В конце декабря «РВС» с Дедом Морозом и Снегурочкой отправятся в гости к девочке и поздравят ее с Новым годом.