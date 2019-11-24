Настоящее чудо: как семеро щенков и их мама обрели свой дом

Про холодную погоду не зря говорят: хороший хозяин собаку на улицу не выпустит. Когда на Кубани задул сильный ветер и температура опустилась до минусовых значений, бродячая собака, бегавшая по центру Динской, ощенилась. Семеро щенков появились на свет прямо на земле – под елью, растущей рядом со зданием почты.

Их там увидела молодая мама, приехавшая в райцентр из другой станицы вместе со своим грудничком. Картина, когда новорожденные создания лежат на холодной земле, довела ее до слез. Она позвонила своей подруге, поделилась с ней увиденным, и ревели уже они обе. С одной стороны, понимали женщины, нужно опубликовать информацию, чтобы найти неравнодушных людей, а с другой – страшно, вдруг приедут из службы отлова собак.

Женщины обратились в группу размещения объявлений «Потеряшки» (@poteryashki_dr). Этот аккаунт редакция «РВС» создала именно для таких случаев: найти добрые руки для животных, а также для поиска пропавших любимцев и вещей.

Публикация вызвала волну сочувствия у подписчиков. «На днях видела ее еще пузатиком. Показалось, добрая собака, жалко их. Ну кто же выкидывает таких добрых друзей?», «Прячет своих малышей от недобрых людей. Как же я понимаю эту собаку, мамочки, кормящие малышей грудью, так чувствительны ко всему. У собак так же… . », «Эта собака, когда была маленькая, жила на территории АТП, милая девочка, очень игривая и добрая. Потом долгое время бегала по станице, в основном в районе центра, постоянно ее подкармливала».

Через время нам сообщили, что молодая мама не смогла пройти мимо такой ситуации, и забрала себе собаку и щенков. Их оказалось семеро. Собаку новая владелица назвала Зима.





«Отважный поступок. Давайте поможем - скинемся на содержание семейства», - предложили подписчики «Потеряшек».

У Олеси, так зовут молодую маму, 9 собак, теперь еще и Зима и семеро ее щенят. Номер телефона женщины – 8(928)04-09-797, если вдруг вы захотите помочь выкормить малышей, можно связаться с хозяйкой.









«Вы делаете этот мир добрее», - отреагировали подписчики и пообещали помочь деньгами на корм.

У этой истории – счастливый конец. Но как много еще бездомных животных мерзнут на улицах станиц и городов. Впереди зима, и так важно, чтобы у каждой живой души был теплый уголок в этом холодном мире. Совершайте добрые дела!



