Насущные вопросы обсудили рыбоводы Динского района

О том, с каким результатом завершили 2018 год рыбоводы района, в ходе итогового совещания рассказал начальник управления сельского хозяйства Динского района Сергей Коробченко.

На территории Динского района осуществляют деятельность в области рыбоводства на одамбированных участках рек 35 хозяйствующих субъектов на площади 947 га.

Рыбоводами Динского района в 2018 году было выращено 1442 тонны рыбы и 20 тонн малька. Выловлено и реализовано в разных сферах торговли 498 тонн рыбы, малька 9 тонн.

Заместитель начальника управления развития рыбохозяйственного комплекса Министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края Михаил Ганченко привел статистику по краю и по Динскому району в частности.

В Краснодарском крае выращивание товарной рыбы за январь – декабрь 2018 года составило 19,776 тысячи тонн, что на 410 тонн меньше аналогичного периода 2017 года.

Производство рыбопосадочного материала за этот же период составило 2,704 тысячи тонн, что соответствует уровню предыдущего года.

Что касается Динского района, то производство рыбопосадочного материала в 2018 году снизилось и составило всего 20 тонн. В 2017 году показатель был на 30 тонн больше. Реализация рыбопосадочного материала также снизилась с 23,7 в 2017-м до 9,1 тонны в 2018 году.

Уровень производства товарной рыбы составил 1442 тонны в 2018 году, в то время как в 2017 году он был 1490 тонн. Это третий показатель в крае. Больше произведено в Тимашевском и в Кореновском районах.

Был отмечен рост показателя реализации товарной рыбы с 440,1 до 498 тонн. Это пятый показатель в крае.

Рыбопродуктивность по производству товарной рыбы относительно высока – 9,9 центнера с гектара. Однако по реализации – 3,6 ц/га. Это сопоставимо со среднекраевым показателем, но ниже утвержденного краевым законодательством.

Продолжает наблюдаться большой разрыв между количеством произведенной

(1442 тонны) и реализованной (498 тонн) товарной рыбы. В водоемах района находится более тысячи тонн выращенной рыбы.

В ходе совещания были отмечены возможные причины этого. Во-первых, не проводится учет рыбы, выловленной при любительском рыболовстве. Во-вторых, показатели берутся пользователями с потолка. Косвенным свидетельством этого является отчетность, предоставленная управлением ветеринарии.

В 2016 году показатели Динского района были выше. В целом по итогам работы за три года (2016-2018) отмечается спад по всем показателям.

Основными выращиваемыми видами остаются толстолобик, амур, карп и сазан.

Михаил Ганченко разъяснил рыбоводам важность правильного оформления документации.