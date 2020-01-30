Наталья Чабанец:

В станице Пластуновской живет очень творческая и креативная семья Чабанец.

Мать семейства Наталья занимается фитоткачеством, флористикой из сухоцветов, реставрацией старых вещей.

Она рассказывает, что родилась в семье агрономов. Любовь ко всему натуральному у нее с детства.

“Цветы и лекарственные травы были дома всегда. Мне нравилось ухаживать за ними, собирать”, – вспоминает Наталья.

“Уже будучи замужем, увидела курсы флористов и поняла, что очень хочу на них попасть.

После них начала заниматься оформлением свадеб. Эта работа была в удовольствие.

Когда ждала вторую дочку, меня очень заинтересовал декупаж. Творчество вовлекло меня полностью.

Со временем начали восстанавливать и старые вещи. Если кто-то хотел выбросить тот же старый стул, гитару, то мы просто забирали это и реставрировали”, – говорит женщина.

Она рассказывает, что в Интернете встретила идею по созданию гобеленов.

Чтобы понять, как правильно их делать, общалась с мастерицами, которые подсказывали некоторые тонкости, до многого доходила опытным путем.

Наталья несколько раз ездила на различные выставки местных умельцев со своими работами.

После рождения второй дочери женщина не оставила свое увлечение. Она рассказывает, что сейчас ей нравится создавать миксы: дерево, травы, текстиль.

“Иногда приходит такое вдохновение, что кажется, я – лишь чьи-то руки, с помощью которых создается что-то интересное”, – рассказывает Наталья.

Изначально муж скептически относился к увлечению рукодельницы. Но, как она говорит, раз попросила помочь, два… И ему самому стало интересно. Иногда не хватало какого-то инструмента, тогда попросту приобретали его.

Вскоре супруг начал поддерживать творчество жены, создавать различные красивые поделки из дерева, участвовать в реставрации.

Особо активно это проявилось, когда семья переехала из города в частный дом в станице Пластуновской. Появилась необходимость создавать какие-то деревянные вещи. Затем это переросло в хобби.

“Когда люди смотрят в одном направлении, так и должно быть. Важно чувствовать поддержку семьи”, – считает Наталья.

Она также рассказывает, что дедушка мужа был хорошим столяром – к нему обращался весь хутор, в котором он жил. Скорее всего, талант передался супругу по наследству от него.

Кроме того, младшая дочь София с раннего детства активно начала интересоваться рукоделием. В 6 лет уже начала сама пытаться создавать гобелены, сейчас продолжает заниматься этим, делает работы из текстиля.

“Сначала не совсем понимала, как все это происходит, потом для меня это было похоже на игру, а затем прониклась творчеством”, – объясняет София.

Она также рассказывает, что в школе ко Дню матери сделала гобелен для своей мамы, за что была награждена дипломом I степени.

На вопрос, какие свои работы не продали бы ни за какие деньги, рукодельница отвечает, что она не сможет распрощаться с памятными вещами, которые достались ей от родных, близких, друзей. Для нее они очень дороги.

Что касается композиций из трав, то каждая из них уникальна. Точной копии никогда не будет. В каждом стебельке свой дух, свой смысл.

Кроме того, семья Чабанец поддерживает экокультуру. Они никогда не выбросят мусор куда попало, посещают “зеленые” фестивали.

“Летом были в Архызе – очень удивились тому, что все вокруг было усыпано мусором. Это же наш дом, если мы не будем заботиться о нем, то попросту загубим его”, – рассказывает младшая дочь София.

В планах у рукодельницы Натальи – соединить макраме с фитоткачеством: “Когда-то давно мы с моей мамой плели макраме. Хочется вернуться к этому”.

Пока эта идея находится в разработке.

Наталья – натура увлекающаяся. Бывает, может встать в 4-5 утра, чтобы воплотить в жизнь идею, которая родилась в голове.

80 % трав растет прямо дома у творческой семьи: мята, лаванда, шалфей, овес, душица, чабрец…

Хранятся высушенные травы на мансарде дома.

Кроме того, что работы из трав выглядят очень красиво, они еще и являются ароматерапией, ведь в их состав входят лечебные травы.

Семья Чабанец планирует и в дальнейшем развивать свое творчество, не останавливаться на достигнутом, ведь это увлечение красной нитью проходит сквозь всю жизнь.