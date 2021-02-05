Найден грабитель, который напал на женщину в Новотитаровской

Ранее мы писали, что 24 января на жительницу Новотитаровской, когда она вышла на работу, напал грабитель с электрошокером.

Произошло это на улице Заречной в 5.50 часов, в тёмное время суток.

К счастью, электрошокер не сработал, но неизвестный повалил женщину на землю и забрал сумку с документами, банковскими картами и телефоном.

Пострадавшая написала заявление в полицию.

Сегодня, 5 февраля, от пресс-службы ОМВД по Динскому району стало известно, что полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого.

Им оказался 53-летний житель Краснодара. Его правоохранители задержали недалеко от места, где 24 января он напал на женщину. Все вещи сотрудники МВД вернули пострадавшей.

«Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Санкции предусматривают лишение свободы на срок до семи лет. На период предварительного следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки невыезде и надлежащем поведении», – отметили в пресс-службе районной полиции.