Найдена многодетная мать, которая 5 дней назад пропала в Агрономе
Сегодня утром, 30 июля, «РВС» стало известно, что Светлана Кураева уже находится дома.
Напомним, 25 июля утром в Агрономе пропала мать троих детей. Искать ее начали, когда мужу пришло сообщение на телефон о том, что с его карты сняты все деньги, а номер жены оказался недоступен.
Причины муж Руслан отказался оглашать публично. Отсутствие женщины — ее самостоятельное решение. Жизни Светланы ничего не угрожало.
Комментарии
на фото - лицо побитой жизнью, бытом женщины, вот и причина ухода
Просто от всего устала! Думаю что муж тоже свою лепту внёс.
С карты мужа сняты все деньги. 5 дней носило непонятно где. Напоминаю, 3е детей. Очень интересно увидеть мнение, что от всего устала и муж внёс лепту. Теперь я понял правило жизни. Снять все деньги с карточки жены и не появляться дома 5ть дней. Устал я... ну и далее по тексту.