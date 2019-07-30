Найдена многодетная мать, которая 5 дней назад пропала в Агрономе

Сегодня утром, 30 июля, «РВС» стало известно, что Светлана Кураева уже находится дома.

Напомним, 25 июля утром в Агрономе пропала мать троих детей. Искать ее начали, когда мужу пришло сообщение на телефон о том, что с его карты сняты все деньги, а номер жены оказался недоступен.

Причины муж Руслан отказался оглашать публично. Отсутствие женщины — ее самостоятельное решение. Жизни Светланы ничего не угрожало.