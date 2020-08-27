Назначен новый начальник отдела МВД России по Динскому району

Назначен начальник отдела МВД России по Динскому району. Им стал полковник полиции Андрей Рапп.

Как сообщает пресс-служба полиции, нового начальника представил руководителям подразделений отдела МВД России по Динскому району заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю – начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Воложинов.

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