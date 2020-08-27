Назначен новый начальник отдела МВД России по Динскому району
Назначен начальник отдела МВД России по Динскому району. Им стал полковник полиции Андрей Рапп.
Как сообщает пресс-служба полиции, нового начальника представил руководителям подразделений отдела МВД России по Динскому району заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю – начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Воложинов.
Биографическая справка
- Рапп Андрей Викторович родился 28 июня 1972 года в городе Краснодаре.
- В органах внутренних дел с октября 1996 года. Начинал службу в должности милиционера отдельной роты патрульно-постовой службы милиции, был следователем, оперуполномоченным, заместителем начальника отдела, начальником отделения.
- С октября 2009 года назначен заместителем начальника отдела – начальником отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска УВД Карасунского округа города Краснодара.
- Дальнейшую службу проходил в УВД по городу Краснодару в должности заместителя начальника отдела – начальника отделения по групповой преступности отдела уголовного розыска ОМ № 10 УВД по городу Краснодару.
- С июля 2011 года назначен на должность заместителя начальника отдела – начальника полиции отдела МВД России по городу Анапе.
- С августа 2018 года назначен на должность начальника отдела МВД России по городу Анапе.
- С декабря 2019 года – назначен на должность начальника отдела полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по городу Краснодару.
- С августа 2020 года назначен на должность начальника отдела МВД России по Динскому району.
- Награжден медалями «За отличие в службе» трёх степеней, памятной юбилейной медалью «300 лет Российской полиции».
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