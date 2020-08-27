Назначен новый начальник отдела МВД России по Динскому району

Назначен новый начальник отдела МВД России по Динскому району

Назначен новый начальник отдела МВД России по Динскому району

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11 часов назад Андрей РаппГазета РВСДинской районНачальник ОМВД России по Динскому районуНовости Динского районаОМВД России по Динскому районуПолиция Динского района

Назначен начальник отдела МВД России по Динскому району. Им стал полковник полиции Андрей Рапп.

Как сообщает пресс-служба полиции, нового начальника представил руководителям подразделений отдела МВД России по Динскому району заместитель начальника ГУ МВД России по Краснодарскому краю – начальник полиции генерал-майор полиции Сергей Воложинов.

Биографическая справка

  • Рапп Андрей Викторович родился 28 июня 1972 года в городе Краснодаре.
  • В органах внутренних дел с октября 1996 года. Начинал службу в должности милиционера отдельной роты патрульно-постовой службы милиции, был следователем, оперуполномоченным, заместителем начальника отдела, начальником отделения.
  • С октября 2009 года назначен заместителем начальника отдела – начальником отделения по борьбе с преступлениями против личности отдела уголовного розыска УВД Карасунского округа города Краснодара.
  • Дальнейшую службу проходил в УВД по городу Краснодару в должности заместителя начальника отдела – начальника отделения по групповой преступности отдела уголовного розыска ОМ № 10 УВД по городу Краснодару.
  • С июля 2011 года назначен на должность заместителя начальника отдела – начальника полиции отдела МВД России по городу Анапе.
  • С августа 2018 года назначен на должность начальника отдела МВД России по городу Анапе.
  • С декабря 2019 года – назначен на должность начальника отдела полиции (Карасунский округ) Управления МВД России по городу Краснодару.
  • С августа 2020 года назначен на должность начальника отдела МВД России по Динскому району.
  • Награжден медалями «За отличие в службе» трёх степеней, памятной юбилейной медалью «300 лет Российской полиции».

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