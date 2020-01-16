Недалеко от Васюринской в ДТП погибла семейная пара

16 января в 7 утра на автодороге «Город Краснодар — город Кропоткин — граница Ставропольского края» 35 км + 240 м произошло ДТП.

Водитель, управляя автомобилем "Лада-Приора", двигаясь со стороны станицы Воронежской в сторону города Краснодара, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением и допустил выезд на встречную полосу, где столкнулся с "Тойотой-Ленд-Крузер", после чего иномарка съехала в кювет.

В результате ДТП водитель и пассажир отечественного автомобиля погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

Как сообщили очевидцы, это была молодая семейная пара: мужу 28 лет, жене – 23.

Начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко убедительно просит участников дорожного движения быть предельно внимательными на проезжей части, соблюдать скоростной режим и ПДД.