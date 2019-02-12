Недели мужского и женского здоровья пройдут в Динском районе

Злокачественные новообразования – проблема высокой социальной значимости, так как они занимают второе место в структуре причин смертности населения Краснодарского края.

Ежегодно на Кубани врачами-онкологами впервые выявляется более 25,5 тысячи случаев злокачественных опухолей. В Динском районе около 600 случаев. 25 % из них устанавливаются в запущенных стадиях заболевания.

Проведение регулярного медицинского профилактического обследования мужчинам и женщинам старше 55 лет является наиболее эффективным мероприятием по выявлению злокачественных опухолей на ранних стадиях.

Администрация Динской ЦРБ информирует население Динского района о проведении в период с 18 по 22 февраля 2019 года акции «Неделя мужского здоровья» и с 25 февраля по 1 марта 2019 года акции «Неделя женского здоровья», направленных на раннее выявление злокачественных новообразований у населения с целью своевременного лечения и увеличения продолжительности жизни.

Желающие могут обращаться в обозначенные дни в регистратуру Динской поликлиники.