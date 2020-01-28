Неизвестный водитель сбил девочку в Новотитаровской

Сегодня, 28 января, в 7.30 в станице Новотитаровской на улице Краснодарской, напротив дома 85а неизвестный водитель на неустановленном автомобиле не выбрал безопасную скорость движения и сбил 8-летнюю девочку. После осмотра медиков ребенку назначено амбулаторное лечение.

Просьба очевидцев произошедшего позвонить по телефону 8-918-964-60-31.

«Уважаемые водители! Еще раз хочу напомнить: будьте внимательны за рулем и соблюдайте правила дорожного движения. Соблюдайте безопасную скорость движения! Также хочется обратиться к пешеходам: переходите дорогу по пешеходным переходам, убедившись в безопасности своих действий. В темное время суток носите на одежде световозвращающие элементы», – призвал начальник ОГИБДД ОМВД России по Динскому району Виталий Криворучко.

