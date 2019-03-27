Неизвестный зверь передушил кур в центре Динской

В редакцию «РВС» поступило обращение о том, что неведомый зверь пробрался на земельный участок пенсионерки и передушил всех кур. Примечательно, что все произошло днем в самом центре Динской. Место людное, рядом расположен детский сад.

Как рассказала динчанка, история началась еще осенью. Она выпустила кур в огород и буквально через час обнаружила, что ее птицы не подают признаков жизни.

«Крови не было, лишь помято место между крылом и шеей, как будто кто-то пытался высосать кровь. Я заметила, что в кустах возле забора бьется курица. Подошла и увидела, как какой-то зверек бросил птицу и прошмыгнул в небольшое отверстие в заборе. Я не смогла его рассмотреть. Но на собаку он не похож, да и не пролезет собака в такую щель», – рассказывает пенсионерка.