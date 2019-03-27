Неизвестный зверь передушил кур в центре Динской
В редакцию «РВС» поступило обращение о том, что неведомый зверь пробрался на земельный участок пенсионерки и передушил всех кур. Примечательно, что все произошло днем в самом центре Динской. Место людное, рядом расположен детский сад.
Как рассказала динчанка, история началась еще осенью. Она выпустила кур в огород и буквально через час обнаружила, что ее птицы не подают признаков жизни.
«Крови не было, лишь помято место между крылом и шеей, как будто кто-то пытался высосать кровь. Я заметила, что в кустах возле забора бьется курица. Подошла и увидела, как какой-то зверек бросил птицу и прошмыгнул в небольшое отверстие в заборе. Я не смогла его рассмотреть. Но на собаку он не похож, да и не пролезет собака в такую щель», – рассказывает пенсионерка.
“Я успела только заметить что этот зверек, который задушил моих кур, небольшой красного цвета, ближе к кирпичному и в пятнах...“
Прошло время, и динчанка решила вновь завести кур, чтоб были свои домашние яйца. Лаз в заборе заделала и проверила ограждение двора по всему периметру. Сперва женщина не выпускала кур в огород. Время шло, все было спокойно, и хозяйка, потеряв бдительность, вновь дала птицам волю. Несколько дней назад история повторилась. Перед глазами динчанки предстала жуткая картина: ее пернатые лежали бездыханные. В итоге с осени неизвестный зверь задушил более двадцати голов кур. Сейчас о них напоминают лишь перья.
Обращаться куда-либо со своей бедой женщина не стала, решив, что тут ей вряд ли кто-то поможет. Она подозревает, что ее хозяйство погубил некий экзотический зверек.
«Сейчас многие любители экзотики заводят редких животных. Возможно, кто-то в нашем квартале держит такого зверя. Хотелось бы, чтобы люди понимали, какой ущерб они наносят другим, когда выпускают на волю своих питомцев, и были бы более ответственными», – подытожила динчанка.
Напомним, год назад «РВС» писала о том, как от проделок неизвестного зверя в Старомышастовской пострадали несколько дворов. Тогда на подворьях погибли утки и козы. Станичники подозревали, что на их территории хозяйничает собака бойцовской породы.
Комментарии
Посіяла баба
Конопель
Ой, да конопель!
Коно-пель-пель-пель.
Конопель, ой да конопель.
Як туди повадивсь,
Як туди повадивсь,
Журавель. Ой да журавель!