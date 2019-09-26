Неизвестные испортили освещение на сцене фонтанной площади

Неизвестные испортили освещение на сцене фонтанной площади

Неизвестные испортили освещение на сцене фонтанной площади

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50 минут назад ВандалыВоровствоГазета РВСДинскаяДинской районНовостиНовости Динского районаПорча имущества

На центральной сцене Динского района на фонтанной площади проводится множество концертов и мероприятий. Раньше был один минус — не было ее освещения.

Перед 1 мая в этом году администрация Динского сельского поселения установила лампы на сцене для лучшего света в темное время, ведь зачастую концерты проводятся именно вечером.

Буквально через месяц специальные лампочки из патронов начали пропадать. Началось все с нескольких штук. Их постоянно заменяли, никто не поднимал тревогу. Но сейчас уже дошло до того, что по обе стороны украли лампочки по высоте с человеческий рост. Те, которые не получилось выкрутить — разбили.

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Кроме того, периодически воруют флаги, которые висят вдоль улицы Красной. Недавно неизвестные испортили топиарную фигуру сердце, которая установлена в центральном парке, кроме того, как уже писала «РВС», на новой детской площадке было частично испорчено мягкое покрытие и сломан тренажер.

Сейчас ведутся работы по созданию дорожек из декоративной гальки к топиарным фигурам. Пока они не закончены, но уже ночью с 25 на 26 сентября неизвестные попытались украсть насыпные камни.

Администрация поселения просит жителей и гостей райцентра более бережно относиться к имуществу, ведь все это делается для людей. И деньги, которые могли бы пойти на облагораживание станицы, придется тратить на ремонт того, что было испорчено.

Комментарии

Вася
Вася 33 минуты назад

Как это неизвестные?А на кой куй там камеры?Или полиция спит?

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