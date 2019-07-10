Неизвестные в Динской предлагают купить лекарства за 13 тысяч

4 июля в редакцию «РВС» пришло обращение от сотрудника отдела ОМС. Она рассказала, что к ней поступило несколько вызовов от пенсионеров Динской: по улице Линейной ходит группа незнакомых мужчин, собирает пожилых людей и предлагает под любым предлогом, ссылаясь на законодательство, приобрести непонятные лекарства за небольшую цену.

По словам информатора, незнакомцы спрашивают, есть ли группа инвалидности у пожилых. Говорят, что положено лекарство, которое в аптеке стоит 45 тысяч, они же готовы предоставить его за 13 тысяч. Предлагают поехать к родственникам за деньгами, если сейчас их нет.

«РВС» пообщалась с несколькими жителями улицы Линейной. Журналисту рассказали, что никого не видели, и даже не слышали о подобном случае. Однако, как выяснилось, подобное случалось несколько лет назад — пожилым людям так же предлагали приобрести лекарства.

Как сообщил «РВС» заместитель главного врача Динской ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения Виталий Щербаха, сотрудники здравоохранения никогда не занимаются распространением лекарственных препаратов. Все лекарственные средства могут отпускаться только через аптечные учреждения, либо при лечении пациента в стационаре. Других вариантов распространения лекарственных препаратов не может быть. В остальном — это всё дело рук мошенников, которые могут предлагать лекарства неизвестных качеств, срока годности и названий.