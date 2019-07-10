Неизвестные в Динской предлагают купить лекарства за 13 тысяч
4 июля в редакцию «РВС» пришло обращение от сотрудника отдела ОМС. Она рассказала, что к ней поступило несколько вызовов от пенсионеров Динской: по улице Линейной ходит группа незнакомых мужчин, собирает пожилых людей и предлагает под любым предлогом, ссылаясь на законодательство, приобрести непонятные лекарства за небольшую цену.
По словам информатора, незнакомцы спрашивают, есть ли группа инвалидности у пожилых. Говорят, что положено лекарство, которое в аптеке стоит 45 тысяч, они же готовы предоставить его за 13 тысяч. Предлагают поехать к родственникам за деньгами, если сейчас их нет.
«РВС» пообщалась с несколькими жителями улицы Линейной. Журналисту рассказали, что никого не видели, и даже не слышали о подобном случае. Однако, как выяснилось, подобное случалось несколько лет назад — пожилым людям так же предлагали приобрести лекарства.
Как сообщил «РВС» заместитель главного врача Динской ЦРБ по медицинскому обслуживанию населения Виталий Щербаха, сотрудники здравоохранения никогда не занимаются распространением лекарственных препаратов. Все лекарственные средства могут отпускаться только через аптечные учреждения, либо при лечении пациента в стационаре. Других вариантов распространения лекарственных препаратов не может быть. В остальном — это всё дело рук мошенников, которые могут предлагать лекарства неизвестных качеств, срока годности и названий.
Комментарии
Вчера, 9 июня, по улице Береговой станицы Динской ходили двое молодых мужчин под видом представителей какой-то общественной организации, изучающей проблемы оказания медпомощи населению, и приглашали на собрание пенсионеров под предлогом того, что пожилые люди не знают своих прав и льгот в области обязательного медицинского страхования. Рассказав очень туманно и пространственно о том, как вернуть затраченные на покупку лекарств в аптеках денежные средства, они начали рекламировать непонятный прибор Алмаз-03, излечивающий, в буквальном смысле, все известные на нашей планете болезни. При этом особо подчеркивали, что данное чудо-средство стоит 47 тысяч рублей, а у них можно приобрести всего за 26 тысяч рублей с учетом скидки для пенсионеров. А потом уже после так называемого собрания данные типы пытались зайти в дом к пожилым людям, предлагая купить прибор уже за 14 тысяч. Насколько я знаю, ушли эти предприниматели ни с чем. Радует, что динчане начали с осторожностью относиться к таким "благодетелям".
Ошиблась с датой в предыдущем комментарии: события произошли 9 июля, а не июня.