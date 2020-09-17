Некоторые детсады района закрыли, а классы перевели на «удаленку»

Родители Динского района массово интересуются, в связи с чем закрыли детские сады № 4 в Динской и № 5 в Пластуновской.

С этим вопросом мы обратились в управление образования Динского района. Там сообщили, что любые решения принимаются согласно предписанию Роспотребнадзора.

Более подробно ситуацию разъяснил заместитель главы администрации района по социальным вопросам Александр Фисун.

Он рассказал, что на сегодняшний день временно закрыты два детских сада и переведены на дистанционное обучение некоторые классы в 1 школе Динской и 15-й в Южном.

Замглавы района объяснил, как принимается данное решение.

«Мы закрываем только в крайнем случае.

Перед этим пишем информационное письмо в Роспотребнадзор о том, что заболели сотрудники. Причем это необязательно может быть коронавирус. Например, у кого-то просто ОРВИ или пневмония. Меры принимаются до поставленного диагноза. Когда мы видим, что сотрудники начинают массово заболевать, для нас это сигнал. Сообщаем об этом в Роспотребнадзор, они выдвигают требования к здравоохранению провести тестирование. И если хотя бы у одного из сотрудников подтверждается диагноз, по требованию Роспотребнадзора оправданно закрываем учреждение и продлеваем срок закрытия, чтобы в общей сложности было 14 дней. Родителей просим с понимаем к этому относиться, чтобы у нас не возникло никакой вспышки. По деткам у нас спокойно, а вот среди педагогов заболевания возникают. Например, в 1 школе из-за болезни учителя-предметника некоторые классы перевели на дистанционное обучение по предписанию Роспотребнадзора. Один класс начальный школы в МАОУ СОШ № 15 тоже учится удаленно. Полностью в Динском районе ни одна школа не закрыта», – пояснил Александр Фисун.

Что касается детских садов, то, по предварительной информации, 4-й откроется уже в понедельник, 21 сентября, а 5-й – в конце следующей недели.

По его словам, главная задача сейчас – сработать таким образом, чтобы не было распространения заболеваемости.

Если у человека появляются какие-то признаки: потеря обоняния, высокая температура, кашель и другие, это могут быть как признаки ОРВИ, пневмонии, так и коронавируса. В любом случае профилактические меры необходимо принимать до того, как будет известен точный диагноз. Ждать не стоит.

Александр Фисун призвал жителей Динского района не заниматься самолечением, но при этом не пускать все на самотек. Важно при любых признаках обращаться к врачу.

«Ни в коем случае не заниматься самостоятельными процедурами. Ну и, конечно, не настраивать себя, что это обязательно коронавирус. Никто не отменял другие инфекции. Игнорировать симптомы тоже нельзя. Всегда необходимо полагаться на докторов», – подчеркнул специалист.