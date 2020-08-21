Почему некоторые кабинеты стоматологии в Новотитаровской закрыты?

В редакцию «РВС» прислали фото, где в Новотитаровской районной больнице № 1 на стоматологических кабинетах (хирургическом и ортопедическом) висит объявление: «Временно не работает в связи с перелицензированием».

Как сообщили журналисту местные, детский стоматологический кабинет тоже перестал работать.

На данный момент действует только терапевтический стоматологический кабинет.

Пациентам, которым нужна стоматологическая детская, хирургическая и ортопедическая помощь, приходится ездить в Динскую.

Журналистам стало известно, что врачи хирургического и ортопедического направлений уволились из-за отсутствия лицензии и возможности работать в прежнем режиме в Новотитаровской.

Мы попросили администрацию Динской ЦРБ и Министерство здравоохранения Краснодарского края прокомментировать ситуацию, а районную прокуратуру – провести проверку.

От здравоохранения ответ уже получили. Публикуем предоставленную ведомством информацию.

Население Новотитаровской – 30291 человек, из них 6436 детей.

Медицинская стоматологическая помощь оказывается в кабинетах, которые входят в структуру Динской ЦРБ.

Динская ЦРБ работает на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности, действующей бессрочно. У нее есть приложение, которое в Новотитаровской районной больнице разрешает выполнение работ при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:

стоматологии, стоматологии ортопедической,

при оказании первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях,

по стоматологии общей практики.

В ответе на запрос министерство отметило, что Динская ЦРБ с заявлением на переоформление лицензии на осуществление медицинской деятельности, в том числе по адресу Новотитаровской больницы, не обращалась.

Стоматологическую помощь населению станицы в настоящее время оказывают 4 врача-стоматолога общей практики, входящие в штат стоматологической поликлиники.

Все специалисты имеют действующие сертификаты. В сложных клинических ситуациях пациенты направляются для получения стоматологической помощи в Динскую ЦРБ. Там имеются лицензированные кабинеты и специалисты, подготовленные по соответствующим профилям. Кроме того, ортодонтическую помощь пациенты могут получить в поликлинике станицы Нововеличковской, расположенной в 12 км от Новотитаровской.

В сентябре 2020 года ожидается трудоустройство детского врача-стоматолога, сейчас он завершает обучение в ординатуре по целевому направлению.

Как сообщил главврач Динской ЦРБ Сергей Чикишев, в планах постройка новой поликлиники со стоматологическим кабинетом.