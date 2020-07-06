Сорванная крыша, пожар, град и не только. Что еще случилось 5 июля?

5 июля на протяжении дня в соцсети "РВС" присылали фото градусников, которые показывали больше 40 градусов жары. Но позже в некоторых сельских поселениях хлынул ливень.

Причем ненастье разыгралось настолько, что, например, в Динской возле кладбища на здании магазина ритуальных услуг сорвало крышу.

На улице Комсомольской огромные лужи и повалило деревья, как и на Железнодорожной.

В комментариях под постом в инстаграме издания подписчики стали рассказывать об обстановке в их поселениях.

Так, по словам местной жительницы, в Агрономе был дождь, град, сильный ветер. Подписчица из Пластуновской сообщила, что их поселение ненастье обошло стороной. То же самое и в Новотитаровской – по рассказам местных, жители продолжали страдать от жары, чего не скажешь о Динском поселении.

"Залило двор, посрывало шифер на сарае, сломаны деревья молодых яблонь, в огороде помидоры и огурцы перемешались с землей. И нигде не было сообщений о том, что надвигается ураган", – написала Любовь.

"И у нас сорвало часть крыши, вода с потолка лилась, но сделали своими силами", – пишет о последствиях Кристина.

"На консервном упал тополь прямо на детскую площадку – ул. Тельмана/К. Цеткин", – сообщает Татьяна.

"В Динской на улице Железнодорожной снесло рекламный щит и много сломанных деревьев", – такой комментарий оставила Анастасия.

Напоминаем, что в любой экстренной ситуации можно звонить по телефонам:

единой дежурно-диспетчерской службы: 112, 8(86162)6-12-01;

о причинах отключения света можно узнать по телефону 88001001552;

об отключении воды в Динской: МУП "Динкомтепло" 8(86162)5-82-42, 5-82-81, 6-40-85.

Вот еще видео очевидца. Снято по ул. Солнечной в Динской.