Неплановые отключения электроэнергии в Динском районе 25 августа

По информации Динского РЭС, в связи с неплановыми ремонтными работами, сегодня, 25 августа 2019 года с 8.00 до 17.00 будут отключены от электроснабжения следующие объекты:

ст. Новотитаровская: ул. Степная, ул. Чкалова, ул. Шевченко. Количество отключенных потребителей - 96.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства.

Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети»

«Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф)