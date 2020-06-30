Неплановые отключения света 30 июня в Динском районе

"Краснодарские электросети" информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Динская

ул. Хлеборобная, ул. Красная. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 123 человека.

ул. Красная, ул. Революционная. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 105 человек.

ул. Береговая, ул. Ленина. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 30 человек.

ул. Короткая, ул. Первомайская, ул. Береговая, пер. Чернышевского, пер. Первомайский. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей – 327 человек.

ул. Кирпичная, ул. Красная. С 7.00 до 21.00. Причина – для установки узлов учета. Количество отключенных потребителей - 6 человек.

Станица Старомышастовская

ул. Энгельса, ул. Шевченко, ул. Горького, ул. Пушкина. С 8.00 до 19.00. Причина – для замены опор и провода. Количество отключенных потребителей – 162 человека.

Село Красносельское

ул. Красная, ул. Шевченко. С 8.00 до 19.00. Причина – для замены опоры. Количество отключенных потребителей – 81 человек.

ул. Ленина, ул. Советская, ул. Мира. С 8.00 до 19.00. Причина – для замены опоры. Количество отключенных потребителей – 48 человек.

Станица Новотитаровская

ул. Широкая. С 8.00 до 19.00. Причина – для подключения абонентов на СИП. Количество отключенных потребителей – 78 человек.

Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).