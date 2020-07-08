Неплановые отключения света 8 июля в Динском районе

«Краснодарские электросети» информируют о возможном ограничении электроснабжения потребителей.

Станица Пластуновская

ул. Мира, Базарная, Краснодарская. С 8.00 до 17.00. Причина – для выправки опор. Количество отключенных потребителей – 222 человека.

Станица Старомышастовская

ул. Красная, ул. Кооперативная, пер. Октябрьский, ул. Октябрьская, ул. Новая Жизнь. С 8.00 до 17.00. Причина – Для установки приборов учета. Количество отключенных потребителей – 546 человек.

ул. Красная, ул. Заречная, ул. Леваневского, пер. Леваневского,ул. Шпак, ул. Чапаева, ул. Шмидта, ул. К. Маркса. С 8.00 до 17.00. Причина – Для ТО ТП. Количество отключенных потребителей – 627 человек.

«Краснодарские электросети» приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия «Кубаньэнерго» 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).