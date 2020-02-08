Неплановые отключения света в Динском районе 10 февраля

Неплановые отключения электроэнергии на 10 февраля с 8.00 до 17.00.

Станица Динская

ул. Железнодорожная. Причина: подключение новой ТП 10/0,4кВ. Количество отключенных потребителей - 306.

Станица Васюринская

ул. Ленина, Ульяновская, Ивко, Пионерская. Причина: замены деф. опоры №1/1. Количество отключенных потребителей - 102.



Краснодарские электросети приносят извинения за вынужденные неудобства. Для информирования населения работает горячая линия Кубаньэнерго 8-800-100-15-52. Также функционирует единый интернет-портал группы компаний «Россети» «Светлая страна», где можно оставить свое обращение в режиме реального времени и сообщить о технологических нарушениях (светлаястрана.рф).